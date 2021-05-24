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В Приволжском районе мужчина продал краденые крышки люков незнакомцу

24 мая 2021 10:54
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В Приволжском районе мужчина продал краденые крышки люков незнакомцу

Работник одной из организаций по обслуживанию населения района обнаружил отсутствие пяти чугунных колец и крышек канализационных колодцев на одной из улиц села Приволжье. С заявлением он обратился в дежурную часть отдела полиции. Материальный ущерб составил более 22 000 рублей.

Установлено, что подозреваемый сбыл похищенное одному из местных жителей.  Мужчина пояснил, что за небольшую плату приобрел у неизвестного молодого человека  разбитые на куски чугунные кольца и крышки канализационных колодцев, чтобы затем сдать в пункт приема металлолома.  Он описал внешность молодого человека.

Правоохранители установили личность злоумышленника, задержали его по месту проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. По данным полицейских, безработный житель села Приволжье 1998 года рождения ранее был дважды судим за кражи.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до двух лет.

 

Теги: кража уголовное дело

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