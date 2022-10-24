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В Приволжском районе гостья оставила хозяйку жилища без банковской и сим-карт

24 октября 2022 10:22
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В Приволжском районе гостья оставила хозяйку жилища без банковской и сим-карт

В дежурную часть ОМВД России по Приволжскому району с заявлением обратилась жительница села Обшаровка 1962 года рождения. Женщина сообщила о краже банковской карты и пропаже с нее 26 000 рублей.

К потерпевшей в день совершения кражи пришла приятельница с мужем, вместе они распивали спиртные напитки.  Через несколько дней   женщина обнаружила пропажу банковской и сим-карт, позвонила в банк, где сообщили о списании денежных средств с ее счета.

Сотрудники полиции, изучив финансовые документы, установили, что снятие денежных средств с карты произошло в банкомате, находящемся в торговом зале одного из магазинов села Приволжье. Полицейские просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке и установили, что к краже может быть причастна женщина, с которой заявительница распивала спиртное накануне.

Предполагаемую подозреваемую полицейские задержали по месту проживания и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. В ходе опроса безработная 34-летняя местная жительница признала свою вину и пояснила, что во время застолья увидела на столе банковскую карту и сотовый телефон, принадлежащие хозяйке жилища.   Воспользовавшись тем, что в какой-то момент та вышла в другую комнату,   злоумышленница похитила банковскую карту, пин-код от которой ей ранее называла приятельница.  Злоумышленница извлекла из сотового телефона потерпевшей сим - карту, чтобы она не смогла отслеживать снятие денежных средств по поступающим из банка смс-сообщениям. Похищенную  сумму денег злоумышленница потратила на личные нужды.

Сотрудники полиции изъяли похищенные карты и вернули законной владелице.

Теги: Кража

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