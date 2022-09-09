В Приволжье сосед по общежитию проник в комнату к соседке и похитил её мобильник и банковскую карту

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В дежурную часть Отдела МВД России по Приволжскому району за помощью обратилась 60-летняя жительница села Приволжье. Женщина сообщила, что сосед по общежитию похитили её сотовый телефон и банковскую карту. Сумма причиненного материального ущерба составила около 5000 рублей.

По указанному в сообщении адресу незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осмотрели комнату, подробно опросили соседей и заявительницу. В ходе опроса потерпевшая пояснила, что вышла из комнаты, забыв её закрыть, а вернувшись, увидела в ней соседа, проживающего в одном с ней общежитии. Мужчина держал в руках ее сотовый телефон и банковскую карту. Женщина попросила положить на место свое имущество и попыталась выхватить из его рук. Применив к соседке физическую силу, злоумышленник скрылся с похищенным.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили местонахождение и задержали 40-летного местного жителя, неоднократно судимого за совершение краж и грабежей. Подозреваемого доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В настоящее время следственным отделением О МВД России по Приволжскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Сотрудники полиции настоятельно советуют гражданам: покидая квартиру даже на короткий срок (вынести мусор, сходить в ближайший магазин и прочее), запирайте входную дверь. Не оставляйте в прихожей или в доступных местах ценные вещи: кошельки, ключи от квартиры, ювелирные украшения, банковские карты, сотовые телефоны, планшетные компьютеры.