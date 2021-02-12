В преддверии 14 февраля, 23 февраля, 8 марта растет количество покупок в интернете, чем могут воспользоваться мошенники.

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Опасность представляют письма якобы из интернет-магазинов, в которых предлагаются подарки, скидки, выгодные акции или используются другие уловки.

Такие письма, как правило, содержат ссылки или вложенные файлы. Загрузка небезопасного файла или переход по сомнительной ссылке могут повлечь автоматическую установку на компьютер или мобильный телефон вредоносных программ или перенаправить на мошеннический сайт.

Цель преступников – получить данные банковской карты (номер, трехзначный код на обратной стороне) или пароль подтверждения операций из СМС. В итоге человек может лишиться всех денег на банковской карте.

Прокуратура Самарской области и Отделение Самара Волго-Вятского ГУ Банка России рекомендуют: совершайте покупки только на проверенных ресурсах, которым вы доверяете. Всегда обращайте внимание на адресную строку браузера. Адрес поддельного сайта может отличаться от настоящего одной-двумя буквами, но, введя на нем данные своей карты, вы даете преступникам ключ к своим деньгам. Лучше использовать для интернет-покупок отдельную карту и держать на ней только ту сумму, которую собираетесь потратить.

Если вас пытаются увести из чата безопасной площадки – сервиса объявлений или доставки товаров – в один из мессенджеров, чтобы обсудить сделку, и просят назвать данные вашей банковской карты, - откажитесь.

Так поступают мошенники, которые боятся, что служба безопасности сервиса отследит их и помешает провернуть аферу. Запомните: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте посторонним данные своей карты.

Если вы или ваши близкие пострадали от действий мошенников, незамедлительно обратитесь в органы полиции (тел. 02, 112).

За хищение денежных средств с банковского счета, а равно электронных денежных средств, в том числе путем обмана или злоупотребления доверием, предусмотрена уголовная ответственность (п. «г», ч. 1 ст. 159 Уголовного Кодекса РФ).

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