В портфеле у тольяттинца нашли 600 г марихуаны

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В июле текущего года сотрудникам отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков в Тольятти поступило сообщение о том, что местный житель 1988 года рождения причастен к незаконному хранению наркотических средств.

В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали мужчину возле одного из домов на ул. Л. Чайкиной. Стражи правопорядка в присутствии понятых изъяли из его портфеля, который он пытался выкинуть при задержании, сверток с веществом растительного происхождения и направили на исследование в отдел ЭКЦ Управления МВД России по г. Тольятти. Эксперты установили, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, общей массой свыше 600 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

Задержанный пояснил полицейским, что наркотическое растение он нарвал в лесу для личного употребления, без цели сбыта. Злоумышленник работает грузчиком, ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, грабеж и разбой.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.