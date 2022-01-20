В Похвистнево угонщик, который не умеет водить, за ночь пытался похитить три машины

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В октябре 2021 года в Межмуниципальный отдел МВД России «Похвистневский» обратились трое местных жителей с заявлениями о том, что принадлежащие им автомобили «ВАЗ 21061» и «Шевроле-Ланос» пытались похитить, а автомашину СЕАЗ 111130 угнали со двора одного из домов.

В ходе работы эксперты-криминалисты провели осмотр автомобилей - у всех были разбиты окна с водительской стороны и повреждены замки зажигания. Собранные улики указали на попытки угонов автомашин.

Оперативники установили возможный путь следования злоумышленника. Автомобиль «СЕАЗ 111130» был обнаружен недалеко от автомобиля «Шевроле-Ланос».

Под подозрение в совершении преступлений попал ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за угон житель села Старопохвистнево 2002 года рождения. Полицейские задержали подозреваемого и доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.

Молодой человек признался, что, в каждом случае был в не трезвом состоянии и планировал погреться в припаркованных машинах, но с разбитой форточкой было холодно и он пытался провести запуск двигателя, соединив соответствующие кабели. Автомобиль «СЕАЗ 111130» подозреваемому удалось вытолкнуть на проезжую часть, но из-за отсутствия навыков вождения запустить двигатель не удалось и машина остановилась на одной из улиц рядом с припаркованной иномаркой «Шевроле Ланос», которую злоумышленник также пытался завести.

Отделом дознания МО МВД России «Похвистневский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30 Уголовного кодекса Российской Федерации «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Объединённые в одно производство уголовные дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в Похвистневский районный суд Самарской области для рассмотрения по существу.