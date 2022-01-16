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В Подмосковье неизвестные напали на вдову Градского и похитили 100 млн рублей

16 января 2022 09:18
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В Подмосковье неизвестные напали на вдову Градского и похитили 100 млн рублей

В ходе разбойного нападения неизвестные похитили у вдовы Александра Градского Марины Коташенко порядка 100 млн рублей. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил источник в правоохранительных органах.

"Вечером в воскресенье в Подмосковье совершено разбойное нападение на Марину Коташенко, вдову Александра Градского. Неизвестные похитили у нее порядка 100 млн рублей", - сказал собеседник агентства, добавив, что обстоятельства случившегося устанавливаются. Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию.

По данным источника «Известий», нападавшие на трассе имитировали ДТП. Когда Коташенко вышла из автомобиля, в салон ее машины сели трое мужчин и заставили вернуться домой. Там злоумышленники забрали деньги.

По некоторым данным, грабители были вооружены.

Народный артист РФ Александр Градский умер 28 ноября на 73-м году жизни. В 1976 году широкую известность ему принесло исполнение песни "Как молоды мы были" на слова Николая Добронравова и музыку Александры Пахмутовой. В общей сложности Градский является автором более 200 песен. На протяжении карьеры он выпустил несколько десятков музыкальных альбомов. В течение нескольких сезонов был наставником в вокальном телешоу Первого канала "Голос".

Теги: Уголовное дело

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