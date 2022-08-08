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В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку

8 августа 2022 09:47
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В подъезде дома тольяттинец ударил женщину по голове и похитил сумку

В Тольятти завершено расследование уголовного дела в отношении мужчины, обвиняемого в разбойном нападении на сотрудницу отделения связи.  

Как следует из материалов уголовного дела, в отдел полиции №24 У МВД России по г. Тольятти обратилась за помощью местная жительница 1960 года рождения и рассказала полицейским, что неизвестный ударил ее по голове, и похитил пакет, в котором находились продовольственные продукты принадлежащие организации. Преступление произошло в подъезде одного из многоквартирных домов, расположенных на улице Карла Маркса в Центральном районе города.  

Полицейские установили, что к преступлению может быть причастен ранее судимый за незаконный оборот наркотиков местный житель 1977 года рождения. Мужчину задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Свою причастность к преступлению задержанный отрицать не стал. В ходе опроса мужчина пояснил, что в тот день находился у своего знакомого, которому сотрудница отделения связи принесла пенсию. Подумав, что у сотрудницы есть денежные средства, он решил их похитить. По словам подозреваемого, когда он увидел, что в пакете нет денег, а только продовольственные товары, он забрал пакет и выкинул в мусорный бак по дороге домой.

Ранее судимому, безработному местному жителю 1977 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Разбой». В настоящее время материалы уголовного дела переданы в суд  для рассмотрения по существу.

Теги: Кража Уголовное дело

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