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В  Пестравском районе житель села стал жертвой телефонных мошенников

29 мая 2025 10:14
115
В  Пестравском районе житель села стал жертвой телефонных мошенников

В  Пестравском районе житель села Михайло-Овсянка стал жертвой телефонных мошенников. Злоумышленник, представившись сотрудником банка, убедил мужчину перевести 49 000 рублей на якобы “безопасный счет”.  Сотрудники полиции уже работают над раскрытием этого преступления. Помните: бдительность и осторожность – лучшая защита от мошенников!

Важные правила безопасности: настоящий банк никогда не попросит перевести деньги на другой счет по телефону, при подозрительных звонках немедленно прекращайте разговор, все вопросы по банковским операциям уточняйте только по официальному номеру банка, не сообщайте незнакомцам данные банковских карт.

Что делать, если вы все-таки стали жертвой? Немедленно обратитесь в полицию.  Сообщите в ваш банк о случившемся.  Сохраните все доказательства общения с мошенниками.

Телефонные мошенники становятся все изобретательнее в своих схемах обмана. Однако защитить себя от их действий может каждый, если знать основные правила безопасности и следовать простым рекомендациям. Берегите свои деньги и личные данные!

Теги: Мошенники

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