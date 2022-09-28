В Пестравском районе женщина соврала полицейским, что мужчина угрожал убить ее шваброй

191

Женщина уже привлекалась к ответственности за ложный донос.

В феврале текущего года участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Пестравскому району поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что два дня назад ее ранее неоднократно судимый за тяжкие преступления сожитель 1976 года рождения угрожал ей убийством с помощью швабры.

При обращении женщина в установленном законом порядке была предупреждена сотрудником полиции об уголовной ответственности за заведомо ложные сведения о совершении преступления.

Участковый уполномоченный полиции подробно опросил заявительницу, соседей и хозяина дома, куда она вызвала полицию.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили все обстоятельства произошедшего. Как выяснилось, заявительница, находясь в нетрезвом виде, из чувства ревности оклеветала своего сожителя и таким образом решила отомстить ему.

Следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району предварительное расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», с обвинительным заключением в отношении ранее не судимой местной жительницы было направлено в районный суд для рассмотрения по существу. Суд признал доказательства, собранные полицейскими, достаточными для признания фигурантки виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.

В сентябре текущего года женщина вновь сообщила участковому уполномоченному заведомо ложные сведения о совершении сожителем - местным жителем 1976 года рождения, в отношении нее аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело. Ведется расследование.

Полицейские напоминают, что каждого гражданина, который обращается в полицию с заявлением о совершенном преступлении, сотрудники полиции предупреждают об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. К сожалению, не все люди воспринимают это предупреждение серьезно, но последствия обмана могут быть очень серьезными.