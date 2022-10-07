В Пестравском районе задержали вора с топором

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5 октября текущего года в дневное время к сотрудникам ОМВД России по Пестравскому району – старшему участковому уполномоченному полиции майору полиции Владимиру Вечному и участковому уполномоченному полиции старшему лейтенанту полиции Вячеславу Данилину за помощью обратилась жительница поселка Михеевка Самарской области, которая сообщила, что несколько минут назад видела, как неизвестный мужчина убежал от двери ее дома, где, после его «визита» оказался поврежден навесной замок. Сотрудники полиции уточнили у местной жительницы описание предполагаемого злоумышленника, предупредили женщину о необходимости сохранить следы преступления – не входить в дом, сообщили о случившемся в дежурную часть Отделения и выехали на административный участок для розыска подозреваемого.

При обследовании берега реки сотрудники полиции заметили мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым, который при виде патрульного автомобиля попытался скрыться. В результате непродолжительной погони участковые уполномоченные полиции задержали 50-летнего ранее судимого за имущественное преступление мужчину без определенного места жительства. Задержанный вел себя агрессивно, пытался спровоцировать драку, при задержании оказал сопротивление полицейским. В соответствии с законом «О полиции», в отношении нарушителя полицейские применили физическую силу и спецсредства – наручники, после чего доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

На месте происшествия сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр, изъяли топор, навесной замок со следами разруба, следы пальцев рук. Полицейские установили, что из дома пропали продукты питания и сотовый телефон. Похищенное имущество в присутствии понятых обнаружено и изъято у задержанного, возвращено законной владелице.