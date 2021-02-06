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В Пестравском районе украли крышки от канализационных люков на 87 тысяч

6 февраля 2021 10:18
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В Пестравском районе украли крышки от канализационных люков на 87 тысяч

В конце декабря прошлого года в ОМВД России по Пестравскому району обратились сотрудники жилищно-коммунальной организации с сообщением о краже 34 чугунных крышек от люков канализационных колодцев с улиц села Марьевка и села Пестравка.

В ходе работы сотрудники полиции изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать действия злоумышленников. Выяснив, что злоумышленники перевозили похищенное на автомобилях, стражи порядка установили личность владельца транспортного средства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. По данным полиции, двое мужчин 1990 и 1994 годов рождений, ранее не судимы, проживают в Безенчукском районе. Злоумышленники сознались в содеянном и рассказали, что похищенное сдали в пункт приема металла, а вырученные деньги потратили на собственные нужды.

В отношении подозреваемых следственным отделением ОМВД России по Пестравскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст.158 УК РФ «Кража». Установлено, что общий ущерб от противоправных действий злоумышленников составил 87 тысяч рублей, сообщает облМВД.

В настоящий момент установлена причастность подозреваемых к краже еще 13 чугунных крышек от люков канализационных колодцев в Хворостянском районе.

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