В пачке сигарет у тольяттинца хранились наркотики

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В ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Притон» у дома по улице Южное шоссе в Автозаводском районе Тольятти сотрудниками отделения по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Тольятти по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержан местный житель.

Во время личного досмотра мужчины, в присутствии понятых, полицейские обнаружили в кармане его куртки пачку сигарет, внутри которой находился фрагмент фольгированной бумаги с веществом белого цвета. Оперативники изъяли сверток и направили на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самаркой области. Согласно результатам исследования, изъятое вещество является наркотическим средством «метилэфедрон», массой 0,57 гр, что соответствует значительному размеру.

Со слов задержанного, вещество он приобрел через мессенджер, перевел денежные средства электронным платежом, а затем забрал «закладку», спрятанную в подъезде одного из домов. По данным сотрудников полиции, мужчина 1984 года рождения ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.