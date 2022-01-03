В Отрадном задержаны закладчики метилэфедрона

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Сотрудникам ОНК УМВД России по г. Отрадному поступила оперативная информация о том, что двое местных жителей 2002 и 2001 годов рождений могут быть причастны к незаконному обороту наркотических средств. В ходе проверки полученной информации оперативники задержали молодых людей на территории садоводческого кооператива.

В автомобиле, на котором они передвигались, в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли 30 свертков из фольги. Изъятое было направлено на экспертизу в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Исследование показало, что вещество является наркотическим средством метилэфедрон, общей массой 43 грамма. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что задержанные распространили путем закладок на территории города 55 свертков с наркотических веществом, общей массой более 80 грамм.

По данным сотрудников полиции, подозреваемые ранее не судимы, в ходе опроса они рассказали, что приобрели наркотическое средство через Интернет.

В отношении подозреваемых следственным отделом О МВД России по г. Отрадному возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». Санкция статьи предусматриваем максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет.