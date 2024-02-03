В Отрадном задержана девушка с наркотиком

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Оперуполномоченные группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному получили оперативную информацию о том, что местная жительница 1996 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.



Женщина была задержана полицейскими на одной из улиц города, во время общения с сотрудниками полиции она не смога внятно ответить на вопросы и была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась, сотрудниками полиции в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, он от потребил наркотические средства). В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у женщины свёрток из изоленты белого цвета и пластиковый прозрачный бокс с порошкообразным веществом внутри. Изъятое направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Проведенное исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, массой около 1,01 и 0,12 граммов.



В ходе опроса подозреваемая, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, пояснила, что запрещенное вещество купила через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта.



Возбуждено уголовное дел.