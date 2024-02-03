В Отрадном задержана девушка с наркотиком

Я нашел ошибку
Главные новости:
В завершение акции сотрудники полиции вручили школьникам тематические памятки и светоотражающие аксессуары.
Сотрудники ГИБДД Самары организовали для школьников акцию «Заметь меня»
Сегодня известны две мошеннические легенды.
Выявлена новая схема обмана: мошенники предлагают обмен пятитысячных банкнот
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Защита Валиевой готовит апелляцию на решение CAS в Верховный суд Швейцарии
Некоторое время назад спотсменка пострадала в конфликте, защищая подругу, которая, несмотря на особенности здоровья подрабатывает в такси.
Губернатор обсудил с паралимпийкой Милой Слепышевой вопрос вызова экстренный служб людьми с нарушениями слуха
Одна из них сильно надышалась дымом, ее огнеборцы ведомства привели в чувства.
Тольяттинские огнеборцы спасли из горящей квартиры двух кошек
Будьте внимательны и осторожны!
В Самарской области ожидается усиление ветра, метель, на дорогах снежные заносы
Кадеты узнали, что грамотное использование сил и средств ГДЗС на пожаре – это залог успешно проводимых операций по спасению пострадавших из непригодной для дыхания среды.
Юные тольяттинские кадеты узнали, что такое ГДЗС и как применять СИЗОД
Самарскую область накроет магнитная буря
Самарскую область накроет магнитная буря
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.66
0.43
EUR 98.64
1.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Более ста двадцати пилотов будут покорять первую «Жигулёвскую милю» на фестивале скорости на льду
В Тольятти стартовал  Чемпионат России по сноукайтингу
В Тольятти, 3-4 февраля, на «ВьюгаФесте» встретятся четыре стихии
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Отрадном задержана девушка с наркотиком

3 февраля 2024 10:57
298
В Отрадном задержана девушка с наркотиком

Оперуполномоченные группы по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Отрадному получили оперативную информацию о том, что местная жительница 1996 года рождения может быть причастна к незаконному обороту наркотиков.

Женщина была задержана полицейскими на одной из улиц города, во время общения с сотрудниками полиции она не смога внятно ответить на вопросы и была доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. От прохождения медицинского освидетельствования задержанная отказалась, сотрудниками полиции в отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст.6.9 КоАП РФ (невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, он от потребил наркотические средства). В ходе личного досмотра в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли у женщины свёрток из изоленты белого цвета и пластиковый прозрачный бокс с порошкообразным веществом внутри. Изъятое направили в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Проведенное исследование показало, что вещество является наркотическим средством N-метилэфедрон, массой около 1,01 и 0,12 граммов.

В ходе опроса подозреваемая, ранее судимая за незаконный оборот наркотиков, пояснила, что запрещенное вещество купила через сеть Интернет для личного употребления, без цели сбыта.

Возбуждено уголовное дел.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
3 февраля 2024  13:07
В Самаре прошло обсуждение по вопросу перезахоронения останков Григория Аксакова
239
в Самаре: за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
2 февраля 2024  13:42
В Самаре за сутки вывезено более 10 тысяч тонн снега
782
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
1 февраля 2024  13:51
Самарцам разъяснили ситуацию с газовыми квитанциями
2304
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
1 февраля 2024  11:14
В Самарской области пройдут единые дни диспансеризации
548
В 2024 году для самарских детей-сирот закупят 604 новые квартиры. 
31 января 2024  19:57
В Самаре в 2024 году из аварийного жилья планируют переселить более 4 тысяч человек 
1173
Весь список