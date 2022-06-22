В Отрадном задержали грабителя

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12 июня текущего года в дежурную часть ОМВД России по городу Отрадному поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что в больницу обратился мужчина с травмой лица.

Полицейские подробно опросили мужчину. Выяснилось, что 40-летний местный житель около часа ночи возвращался домой, рядом с гаражным массивом на улице Сабирзянова на него сзади напал неизвестный и ударил, после чего мужчина упал и потерял сознание. Придя в себя потерпевший обратился в медицинское учреждение, где ему оказали помощь. Спустя некоторое время он обнаружил пропажу сотового телефона, который лежал в кармане куртки.

Сотрудники полиции осмотрели место преступления, изъяли и просмотрели записи с камер наружного видеонаблюдения, на одну из них попал автомобиль, на котором мог передвигаться злоумышленник. По данным транспортного средства полицейские установили личность его владельца. В это время оперативники проверили места возможного сбыта похищенного и в одном из ломбардов Промышленного района областного центра обнаружили пропавший телефон. Выяснилось, что 13 июня его сдал по своему паспорту ранее судимый житель села Кротовка 1996 года рождения. Полицейские даже не удивились, что данные владельца автомобиля и мужчины, сдавшего в ломбард телефон, совпали.

Оперативники территориального ОВД совместно с сотрудниками Управления уголовного розыска областного главка задержали мужчину на территории города Самара. В ходе опроса подозреваемый дал признательные показания, пояснив, что напал на потерпевшего ночью в безлюдном месте, ударил кулаком, и когда тот потерял сознание, забрал из кармана телефон.

Следственные отделением ОМВД России по г. Отрадный в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.162 УК РФ «Разбой». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ареста.

Похищенный сотовый телефон возвращен законному владельцу.