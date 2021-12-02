В Отрадном во время пьяной ссоры мужчина убил своего знакомого

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Следственным отделом Отрадного возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого местного жителя по статье "Убийство".

В ноябре в квартире одного из жилых домов Отрадного обнаружено тело мужчины. По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый 35 - летний местный житель.

"В ходе допроса подозреваемый пояснил, что накануне вечером пришел в гости к своему знакомому, с которым во время распития спиртных напитков на почве возникших неприязненных отношений у него возник конфликт. В процессе ссоры потерпевший начал оскорблять мужчину, в связи с чем подозреваемый схватил со стола нож и нанес ему удар в область живота, после чего покинул место происшествия. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СК СО.

В настоящее время судом по ходатайству следователя подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, свою вину мужчина признал. Расследование уголовного дела продолжается.

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