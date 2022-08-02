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В Оренбурге в подъезде дома убили пришедшую на вызов девушку-врача

2 августа 2022 20:46
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Тело 25-летнего врача было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской.

Тело участкового врача-терапевта обнаружили в подъезде многоквартирного дома в Оренбурге, пишут "Известия". Возбуждено уголовное дело, сообщили во вторник, 2 августа, ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Тело 25-летнего врача было обнаружено на лестничной площадке в доме на улице Волгоградской. Погибшая шла на вызов к одному из жителей дома. Однако, зайдя в подъезд, врач перестала выходить на связь.

По предварительным данным, смерть наступила в результате насильственных действий.

В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, эксперты и следователи.

Полицейские проводят поквартирный обход, опрашивают возможных очевидцев произошедшего, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения.

 

Фото: СК РФ по Оренбургской области/"Известия"

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