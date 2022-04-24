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В Октябрьске вор залез в баню, повредил бак и разобрал печную кладку

24 апреля 2022 10:24
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В Октябрьске вор залез в баню, повредил бак и разобрал печную кладку

В Октябрьске окончено предварительное расследование уголовного дела. В полицию за помощью обратились жители города, которые заметили на соседнем участке следы проникновения. Сотрудники полиции незамедлительно выехали на вызов и по указанному местными жителями адресу задержали мужчину, который проник в помещение бани. Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции, куда также приехала владелица участка. Женщина пояснила сотрудникам полиции, что злоумышленник, пытаясь совершить кражу, повредил бак и разобрал печную кладку, тем самым причинив ей материальный ущерб в значительном размере на сумму свыше 34 тысяч рублей.

Полицейским ранее судимый за имущественное преступление безработный задержанный 1997 года пояснил, что планировал похитить котел и бак, сдать на металлолом, а деньги исполь­зовать в  личных целях, однако не довел свой противоправный умысел до конца, так как был оперативно задержан сотрудниками полиции.

Теги: Кража

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