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В общежитии Отрадного студентов задержали за употребление наркотиков

15 июня 2022 10:08
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В общежитии Отрадного студентов задержали за употребление наркотиков

Сотрудников полиции вызвали в студенческое общежитие из-за специфического запаха возле одной из комнат.

В городе Отрадном оперуполномоченные по контролю за оборотом наркотиков территориального отдела полиции, проверяя полученную информацию, задержали 18-летнего студента - ранее не судимого жителя города Тольятти, который употреблял наркотики со своим другом в одной из комнат общежития.

Сотрудники полиции в присутствии понятых провели осмотр помещения, обнаружили и изъяли часть пластиковой бутылки и фольгу со следами вещества, которые направили на исследование. У молодого человека полицейские выявили признаки опьянения, вынесли постановление о назначении медицинского освидетельствования, по результатам которого составили в отношении задержанного административный материал по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ». Студент признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил сотрудникам полиции, что убедил своего 19-летнего знакомого попробовать марихуану, которую нашёл на территории города Тольятти.

Отделом дознания ОМВД России по городу Отрадному в отношении 18-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело.

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