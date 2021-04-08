В Новокуйбышевске задержан житель Оренбурга, согласившийся на наркоторговлю перед свадьбой

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В конце августа прошлого года сотрудники ОГИБДД на маршруте патрулирования в городе Новокуйбышевск остановили для проверки документов автомобиль с регистрационными государственными номерами соседнего региона.

Сотрудники полиции сразу же выявили у водителя внешние признаки опьянения. Полицейские отстранили мужчину от управления транспортным средством и предложили пройти медицинское освидетельствование, на что 30-летний житель Оренбургской области ответил категорическим отказом.

Мужчина явно нервничал. Стражи порядка заметили, что он достал из салона автомобиля и положил себе в карман джинс небольшой сверток. В ходе личного досмотра, в присутствии понятых, полицейские в одежде у задержанного обнаружили и изъяли несколько свертков с порошкообразным веществом. По заключению экспертов, исследуемое вещество содержало в своем составе синтетический психостимулятор, который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, объемом 13 граммов, что законодатель относит к крупному размеру.

Было возбуждено уголовное дело. Следователи установили, что мужчине анонимным пользователем телекоммуникационной сети «Интернет» незадолго до ареста был предложен «легкий заработок»: распространить 40 грамм наркотического средства.

Мужчина, который, по его словам, хотел заработать денег на свадьбу, согласился и уже расфасовал и разложил 27 грамм "зелья" в «тайники». По указанным задержанным адресам сотрудники полиции нашли все «закладки» с веществом, аналогичным ранее изъятому.

В марте 2021 года при рассмотрении уголовного дела в суде мужчина признан виновным в совершении инкриминируемого преступления, и ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы.

В настоящее время приговор вступил в законную силу, сообщает облМВД.