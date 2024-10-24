В Новокуйбышевске полицейские задержали сбытчика наркотиков

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Он приобрел запрещенное вещество через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков О МВД России по Новокуйбышевску от неравнодушных граждан поступила информация о том, что местный житель 1984 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого возле одного из домов города. В ходе личного досмотра задержанной в присутствии понятых оперативники обнаружили и изъяли 4 свертка, обмотанные лентой. Согласно заключению эксперта, в свертках находилось синтетическое наркотическое средство общей массой 0,84 граммов, что законодатель относит к значительному размеру.

В доме, где проживает задержанный, сотрудники полиции в присутствии понятых обнаружили и изъяли сотовый телефон и банковскую карту.

В ходе опроса задержанный пояснил сотрудникам полиции, что приобрел запрещенное вещество через Интернет с целью дальнейшей продажи путем закладок на территории города.

В настоящее время в отношении ране судимого за хранение наркотических веществ и кражу местного жителя возбуждено уголовное дело.

Полиция Самарской области напоминает, каждый неравнодушный гражданин может круглосуточно сообщить о ставших ему известных фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. По каждому заявлению будет проведена тщательная проверка. Сообщить информацию можно в дежурные части территориальных органов внутренних дел или по телефону 102.