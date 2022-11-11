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В Новокуйбышевске пасынок угнал машину у отчима

11 ноября 2022 10:06
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В Новокуйбышевске пасынок угнал машину у отчима

В дежурную часть городского отдела полиции за помощью обратился местный житель 1951 года рождения и сообщил о пропаже автомобиля «Рено Логан», припаркованного во дворе дома. Мужчина предположил, что транспортное средство мог угнать его ранее неоднократно судимый пасынок.

Оперативный дежурный уточнил у заявителя цвет, особые приметы и государственный номер автомобиля, направил по указанному адресу следственно-оперативную группу. Ориентировка на розыск похищенного транспортного средства была доведена всем автопатрулям полиции, Росгвардии и работникам организаций правоохранительной направленности.

Спустя несколько часов экипаж ДПС в составе старших инспекторов ДПС ОГИБДД ОМВД России по г. Новокуйбышевску старших лейтенантов полиции Александра Будина и Аманжола Сатвалдыева, следуя по маршруту патрулирования, обнаружили разыскиваемое транспортное средство на одной из улиц города, в нескольких кварталах от места угона.

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение 36-летнего местного пасынка заявителя и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В ходе опроса он признался, что взял у отчима, с которым проживает в одной квартире, ключи от автомобиля и поехал на нем в гости к приятелю и оставил машину около его дома.

По данным полицейских, подозреваемый судим за кражи, умышленное причинение легкого вреда здоровью, неправомерное завладение автомобилем, умышленное уничтожение имущества и нетрезвое вождение.

Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Автомобиль возвращен законному владельцу.

Подозреваемый в сентябре текущего года был осужден за кражу, умышленное причинение легкого вреда здоровью и умышленное уничтожение имущества. По совокупности преступлений Новокуйбышеский суд приговорил его к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года. В период испытательного срока фигурант совершил новые преступления, поэтому по ходатайству следствия мужчине избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

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