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В Новокуйбышевске местный житель ответит за кражу мотокультиватора

12 сентября 2022 10:33
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В Новокуйбышевске местный житель ответит за кражу мотокультиватора

Следственным отделом ОМВД России по г. Новокуйбышевску окончено производство по уголовному делу, возбужденному по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», совершенная с незаконным проникновением в помещение. Обвинение в совершении преступления предъявлено местному жителю 1988 года рождения.

В июне текущего года в отдел полиции с заявлением о краже мотокультиватора с дачного участка обратился житель г. Новокуйбышевск. Сумма причинённого материального ущерба составила 23 000 рублей.

На место хищение садовой техники  выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции осуществили  осмотр места происшествия, установили и опросили очевидцев. В ходе опроса потерпевший пояснил полицейским, что, придя утром на дачу, на которой отсутствовал пару дней, обнаружил отсутствие оставленного в гараже мотокультиватора. Также сообщил, что хищение мог совершить его пасынок, ведущий асоциальный образ жизни. В родственнике потерпевшего полицейские узнали своего подучетного – ранее судимого за имущественные преступления 36 – летнего местного жителя. Сотрудники уголовного розыска, располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе задержанный признался в содеянном и пояснил, что похищенное имущество он сдал в ломбард за 10000 рублей, вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Мотокультиватор сотрудники полиции изъяли из ломбарда и вернули законному владельцу.

В настоящее время предварительное расследование окончено, материалы с обвинительным заключением направлены в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Полицейские обращаются к дачникам и призывают не проходить равнодушно, если увидели, как взламывают дачи соседей. Обращать внимание на граждан в вашем районе, которых вы не знаете, не уверены, что они дачники. Сообщить в полицию обо всех подозрительных лицах, а также о местах их возможного нахождения или хранения похищенного имущества по телефону «102». Предпринимайте дополнительные меры по укреплению мест хранения вашего имущества на дачном участке.

Теги: Кража

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