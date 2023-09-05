В Новокуйбышевске экономист банка установила приложение, похитившее ее сбережения

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Жительнице Новокуйбышевска 1985 года рождения, работающей экономистом в одном из банков, позвонил неизвестный и представившись сотрудником службы безопасности другого банка предложил ей защитить денежные средства от мошенников, установив на сотовый телефон приложение удаленного доступа. Незнакомец заверил женщину, что все безопасно и бесплатно, а приложение обязательно когда-нибудь поможет сохранить сбережения. Поверив, жительница Новокуйбышевска перешла по ссылке, которую прислал собеседник и установила на телефон приложение. После этого с ее счета списалось 460 тысяч рублей. Женщина обратилась в полицию, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств).