В Москве возбудили первое уголовное дело за покупку поддельного QR-кода

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В Москве полиция возбудила первое уголовное дело за покупку несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом на пресс-конференции в МИЦ «Известия» заявил начальник управления организации дознания ГУ МВД России по Москве, полковник полиции Павел Милованов.

По его словам, дело возбуждено по статье 159 УК - «Мошенничество».

Всего же, по словам представителя ГУ МВД по Москве, столичная полиция возбудила 55 уголовных дел за подделку сертификатов о вакцинации и ПЦР-тестов. Такие преступления наказываются штрафом до 80 тыс рублей, или может быть арест до шести месяцев, пишут "Известия".