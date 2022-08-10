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В Москве вор вынес из квартиры собаку

10 августа 2022 12:12
118
В Москве вор вынес из квартиры собаку

Вор забрался по трубе на второй этаж, через открытое окно проник в квартиру на Мироновской улице в Москве и вынес собаку породы шпиц и ювелирные украшения, сообщает «МВД Медиа». Добыча «форточника» оценивается в 200 тысяч рублей, причем 70 тысяч — стоимость животного.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. При задержании у злоумышленника изъята похищенная собака, которая возвращена владельцу. Ювелирные изделия подозреваемый успел продать», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»). Подозреваемый в преступлении 38-летний москвич арестован. «Форточника» проверяют на причастность к другим подобным преступлениям, пишет Мослента.

Фото «МВД Медиа».

Теги: Кража

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