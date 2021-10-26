В Москве убит бывший топ-менеджер "Смоленского банка" его жена и сын

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Следователи установили личности убитых в квартире на западе Москвы, ими оказались бывший топ-менеджер обанкротившегося "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его жена и сын. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Убитый - бывший заместитель управляющего московским филиалом "Смоленского банка" Михаил Яхонтов, его супруга и их восьмилетний ребенок", - сказал источник.

Мотивы убийства сейчас устанавливаются. "Рассматривается несколько версий, в их числе финансовая", - добавил источник.

Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, днем 26 октября в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице были обнаружены тела женщины, мужчины, а также несовершеннолетнего ребенка с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила, что прокуратура Москвы контролирует ход расследования уголовного дела. Она уточнила, что погибшему мужчине 57 лет, женщине - 39, ребенку - 8.

Ранее Яхонтов был судим за растрату и преднамеренное банкротство. В марте 2019 года Тверской суд Москвы признал его и еще троих бывших топ-менеджеров ОАО "Смоленский банк" виновными в крупной растрате и преднамеренном банкротстве кредитного учреждения. Яхонтову было назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. Кроме того, суд удовлетворил иск Агентства по страхованию вкладов о солидарном взыскании с четырех бывших топ-менеджеров свыше 8,4 млрд рублей.

У жилого дома, в квартире которого были обнаружены тела погибших

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС