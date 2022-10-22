В квартире многоквартирного дома поселка Мехзавод обнаружены фрагменты тела 29-летнего мужчины

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Сотрудниками следственного отдела Красноглинского района Самары по факту обнаружения тела 29-летнего мужчины без признаков жизни возбуждено уголовное дело.

"По версии следствия, 21 октября 2022 года в дневное время в квартире в одном из многоквартирных жилых домов, расположенных в поселке Мехзавод, обнаружены фрагменты тела мужчины 1993 года рождения. Следователями и криминалистами следственного управления в составе оперативно-следственной группы был осуществлен выезд на место происшествия", - сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

По подозрению в совершении преступления были задержаны трое мужчин, в том числе хозяин жилого помещения. В ходе допроса мужчина пояснил, что проживает один и данную квартиру снимает.

20 октября между ним и одним из троих гостей в ходе распития спиртных напитков возникла ссора, переросшая в драку. В ходе конфликта подозреваемый вместе с двумя знакомыми, находящимися в компании, нанесли погибшему множество ударов различными предметами, после чего он взял кухонный нож и нанес еще несколько ударов.

В целях возможного сокрытия следов преступления мужчина разделил тело на фрагменты, после чего совместно с подельниками занялся поиском транспортного средства для транспортировки тела.

Мужчины в кратчайшие сроки были задержаны сотрудниками ГУ МВД России по Самарской области.

В настоящее время подозреваемые задержаны.

Фото: СУ СКР СО