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В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже сотового телефона

10 сентября 2023 12:37
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В Красноярском районе сотрудники полиции задержали подозреваемую в краже сотового телефона

В дежурную часть отдела МВД России по Красноярскому району за помощью обратился 44-летний житель п.г.т Новосемейкино, который сообщил, что находясь возле банкомата, он оставил на нем сотовый телефон, а когда через пару минут вернулся, то устройства уже не было. Причиненный ущерб заявитель оценил в размере 18 тысяч рублей.

Прибыв по указанному адресу, сотрудники полиции  установили и опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия и прилегающую территорию,  изъяли записи с камер видеонаблюдения. Оперуполномоченные, используя скрин с видеозаписи, составили ориентировку с приметами предполагаемой злоумышленницы и описанием похищенного имущества.

В ходе оперативных мероприятий один из местных жителей пояснил полицейским, что к хищению телефона может быть причастна его односельчанка - безработная, ранее не судимая женщина 1974 года рождения. Сотрудники уголовного розыска установили места возможного нахождения подозреваемой, задержали ее и доставили в территориальный орган внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

При опросе задержанная вину в совершении противоправного деяния признала и пояснила сотрудникам полиции, что, обнаружив «бесхозный» телефон, не приняла мер к возвращению его законному владельцу, а решила забрать его для личного пользования, осознавая противоправность своих действий.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району в отношении жительницы п.г.т Новосемейкино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Похищенный сотовый телефон возвращен законному владельцу.

Полицейские напоминают, если вы нашли чужие вещи или документы, сообщите об этом в ближайший отдел полиции или по телефону 102. Сотрудники органов внутренних дел проведут проверку и вернут утраченное имущество законному владельцу.

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