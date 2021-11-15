В Красноярском районе незаконно рубили деревья

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В дежурную часть ОМВД России по Красноярскому району от должностного лица поступило сообщение о том, что на территории лесничества Красноярского района обнаружена незаконная рубка сырорастущих деревьев.

Один из жителей Самарской области пояснил, что видел на месте вырубки двоих мужчин и успел их сфотографировать, это фото полицейские изъяли, составили и распространили ориентировку на розыск подозреваемых среди личного состава отдела полиции, Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, во время опроса жителей близлежащих населенных пунктов сотрудниками полиции установлены двое подозреваемых.

26-летнего жителя Оренбургской области оперуполномоченные уголовного розыска задержали в ходе рабочей командировки в соседний регион.

Подозреваемый в организации вырубки деревьев - житель села Старый Буян Красноярского района 1989 года рождения был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. В ходе обысковых мероприятий со двора его дома изъят сортимент леса породы клен и дуб и автомобиль марки «Камаз», на котором перевозили деревья.



По предварительным данным, местный житель указал нанятому работнику место в лесном массиве Красноярского лесничества, где последний совершил незаконную рубку деревьев породы клен и дуб, общим количеством 17 штук. Сумма ущерба, причиненного Министерству лесного хозяйства Самарской области, составила свыше 300 тысяч рублей, что законодатель относит к особо крупному размеру.

По данным полицейских, задержанные ранее не привлекались к уголовной ответственности.

Следственным отделом ОМВД России по Красноярскому району возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.