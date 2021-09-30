В Красноярском районе мужчина осужден за поджог кафе

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Прокуратурой Красноярского района Самарской области поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого жителя Елховского района.

Судом установлено, что 3 января 2021 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с работниками придорожного кафе, отказавшихся от его предложения о совместном распитии алкоголя. Посетитель поджег находившийся в мангальной зоне газовый баллон, который взорвался, а в результате пожара было уничтожено помещение кафе и находившееся в нем имущество.

В результате преступления собственнику заведения причинен материальный вред в размере более двух миллионов рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает облпрокуратура.