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В Красноглинском районе нашли убитым подозреваемого в изнасиловании двух девочек

2 сентября 2021 20:44
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На момент совершения преступления девочкам было было 6 и 8 лет.

2 сентября в лесополосе вблизи поселка Винтай Красноглинского района обнаружено тело местного жителя. Предположительно смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения.

По данному факту следственными органами Самарской области проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее, следственным отделом по Красноглинскому району возбуждены уголовные дела по подозрению указанного мужчины в совершении преступлений по статье "Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста".

"По версии следствия, в период с 2016 по 2021 год подозреваемый, находясь на территории поселка Прибрежный Самарской области, совершил иные действия сексуального характера в отношении двух девочек, которым на момент совершения преступления было 6 и 8 лет соответственно. Противоправные действия мужчина фиксировал на телефон", - сообщили в пресс-службе СУ СК СО.

 

Фото:   СУ СК СО

Теги: девочки изнасилование Уголовные дела

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