В Красноармейском районе украли грузовые весы из складского помещения

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В середине августа в полицию за помощью обратился директор складских помещений Красноармейского района. Мужчина сообщил, что двое неизвестных мужчин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершили хищениегрузовых весов, причинив ему ущерб на сумму 3000 рублей.

По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, опросили сотрудников склада и очевидцев происшествия. Выяснилось, что "непрошенные гости" свободным доступом проникли на склад, забрали оттуда весы и погрузили их в свой автомобиль. Злоумышленников заметили работники базы, которые попытались их остановить. После словесной перепалки и последующей драки, похитителисбежали, бросив свой автомобиль и похищенное.Чуть позже, в дежурную часть местного отдела полиции, поступил звонок из лечебного учреждения, о поступлениидвух мужчин с телесными повреждениями.

Сотрудники полиции в ходе опроса установили личности обратившихся за медицинской помощью мужчин, ими оказались местные жители 1988 года рождения и ранее судимый за кражу 1993 года рождения. Мужчины объяснили, что пытались совершить хищение весов, чтобы сдать их на металлолом, ана выручить деньги купить спиртное, но осуществить преступный умысел до конца им помешали работники склада. Расследование продолжается.