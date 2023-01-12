В Клявлинском районе задержали угонщика автомобиля

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Местный житель взял у спящего друга автомобиль покататься, совершил на нем ДТП и вернул транспортное средство.

4 января текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратился житель станции Клявлино Самарской области 1957 года рождения, который сообщил, что стал участником ДТП, виновник которого скрылся. Сотрудник дежурной части уточнил у мужчины модель, цвет, регистрационный номер и направление движения нарушителя. После чего ориентировал на розыск личный состав полиции и направил по указанному адресу ближайшие автопатрули.

Сотрудники Госавтоинспекции установили владельца транспортного средства и адрес его проживания. Возле дома автолюбителя полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль с характерными повреждениями, а в квартире – спящего хозяина и его знакомого - неоднократно ранее судимого за преступления имущественного характера и привлекавшегося к административной ответственности за появление в общественных местах в состоянии опьянения местного жителя 1987 года рождения. Владелец не смог пояснить повреждения на автомобиле, а гость, не имеющий права управления транспортными средствами, признался в совершении противоправного деяния. С его слов, пока односельчанин спал, он нашел ключи от автомобиля и решил покататься, но, совершив ДТП, испугался и приехал обратно к хозяину автомобиля.

Сотрудникам полиции автовладелец пояснил, что разрешение пользоваться своей машиной никому не давал, после чего написал заявление с просьбой привлечь односельчанина к уголовной ответственности.

Отделением дознания МО МВД России «Клявлинский» в отношении задержанного по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», возбуждено уголовное дело.