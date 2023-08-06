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В Клявлинском районе школьник украл телефон из гардероба учебного заведения

6 августа 2023 15:14
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В Клявлинском районе школьник украл телефон из гардероба учебного заведения

В марте текущего года в дежурную часть МО МВД России «Клявлинский» обратилась местная жительница, которая сообщила, что накануне её несовершеннолетний сын после посещения дополнительных занятий в школе обнаружил пропажу сотового телефона, который оставил в кармане куртки, висевшей в гардеробе. Ущерб, с учетом износа, заявительница оценила в размере свыше 4 тысяч рублей.

Через некоторое время сотрудникам ПДН поступила информация, что схожий с разыскиваемым телефон обнаружил один из учителей в санитарном помещении школы.

Полицейские предъявили потерпевшим находку и они уверено опознали похищенный гаджет. Однако, как оказалось, на телефоне злоумышленник установил блокировку в виде графического ключа. Проведя технические мероприятия, сотрудники полиции разблокировали устройство и при осмотре, в папке «корзина», где хранятся удаленные файлы, обнаружили видео и фото с изображением подростка, который вел трансляции с улиц поселка.

Полицейские установили личность «блогера». Им оказался 14-летний ранее не судимый местный житель.

В присутствии законных представителей подросток, допрошенный в качестве подозреваемого, признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что решил присвоить телефон, когда услышал, как в кармане куртки на вешалке в гардеробе сработал вибровызов. Со слов школьника, дома пользоваться устройством он опасался, поэтому прятал его в подвале одного из многоквартирных домов. Во время прогулок играл в игры, снимал видео и делал фотоснимки, так как мечтал стать блогером. Спустя некоторое время осознал, что совершил противоправное деяние и оставил телефон в школе, при этом удалил из галереи устройства свои файлы, забыв про «корзину».

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