В Кинельском районе угонщики застряли в грязи и бросили краденую автомашин

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5 апреля текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» поступила информация, о том, что со двора многоквартирного дома похищен автомобиль «ОКА (ВАЗ) 111-30», принадлежащий местному жителю 1981 года рождения. Потерпевший рассказал, что кража произошла в вечернее время между 19-00 и 22-00 часами. С учетом износа заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 60 тысяч рублей.

При изучении изъятых видеозаписей было установлено, направление в котором проследовал похищенный автомобиль, а также на записи оперативники узнали попадавших в их поле зрения троих несовершеннолетних, один из которых был судим за угон автотранспорта.

06 апреля около 06-00 утра во время патрулирования по розыску похищенного, примерно в 8 км. от места происшествия, в поле, около села Бобровка полицейские обнаружили похищенный транспортное средство, которое увязло в грязи. Осмотрев автомашину сотрудники полиции сделали вывод, что злоумышленники пытались вытолкать автомобиль, но это им не удалось, поэтому они решили бросить его в поле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых задержали их и доставили в отдел полиции.

В присутствии законных представителей молодых людей допросили в качестве подозреваемых. Задержанные, двое из которых 2006 и один 2004г.р. пояснили, что, гуляя по городу, увидели припаркованный автомобиль и решили на нём прокатиться. Молодые люди, подобрав ключ, открыли дверь, затем соединили напрямую провода зажигания, завели автомобиль и уехали в соседнее село, где, застряв в поле, бросили автомобиль.

В настоящее время автомобиль возвращён законному владельцу.