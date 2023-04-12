Я нашел ошибку
Главные новости:
В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для инвалидов
В Госдуме предложили ввести туристический кешбэк для инвалидов
В Кинельском районе угонщики застряли в грязи и бросили краденую автомашин
В Кинельском районе угонщики застряли в грязи и бросили краденую автомашин
В Самарской кирхе состоится концерт
В Самарской кирхе состоится концерт
Меньше всего сложностей с трудоустройством — у самарцев 27—29 лет
Меньше всего сложностей с трудоустройством — у самарцев 27—29 лет
9% самарцев, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей
9% самарцев, мечтавших в детстве о космосе, добились самых высоких руководящих должностей
Госдума запретила продавать подросткам все виды вейпов
Штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
Штрафы за незаконное использование газовых баллонов увеличат в разы
Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных
Госдума приняла во втором чтении проект о едином реестре военнобязанных
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.18
0.44
EUR 89.73
0.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
В Самарской области реализуют областную акцию «Первые в космосе 2.0»
Самарский зоопарк приглашает на квест "Животные-покорители космоса"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинельском районе угонщики застряли в грязи и бросили краденую автомашин

12 апреля 2023 09:58
43
В Кинельском районе угонщики застряли в грязи и бросили краденую автомашин

5 апреля текущего года в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» поступила информация, о том, что со двора многоквартирного дома похищен автомобиль «ОКА (ВАЗ) 111-30», принадлежащий местному жителю 1981 года рождения. Потерпевший рассказал, что кража произошла в вечернее время между 19-00 и 22-00 часами. С учетом износа заявитель оценил причиненный материальный ущерб в 60 тысяч рублей.

При изучении изъятых видеозаписей было установлено, направление в котором проследовал похищенный автомобиль, а также на записи оперативники узнали попадавших в их поле зрения троих несовершеннолетних, один из которых был судим за угон автотранспорта.

06 апреля около 06-00 утра во время патрулирования по розыску похищенного, примерно в 8 км. от места происшествия, в поле, около села Бобровка полицейские обнаружили похищенный транспортное средство, которое увязло в грязи. Осмотрев автомашину сотрудники полиции сделали вывод, что злоумышленники пытались вытолкать автомобиль, но это им не удалось, поэтому они решили бросить его в поле.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили местонахождение подозреваемых задержали их и доставили в отдел полиции.

В присутствии законных представителей молодых людей допросили в качестве подозреваемых. Задержанные, двое из которых 2006 и один 2004г.р. пояснили, что, гуляя по городу, увидели припаркованный автомобиль и решили на нём прокатиться. Молодые люди, подобрав ключ, открыли дверь, затем соединили напрямую провода зажигания, завели автомобиль и уехали в соседнее село, где, застряв в поле, бросили автомобиль.

 В настоящее время автомобиль возвращён законному владельцу.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Выборы состоятся 10 сентября 2023 года.
11 апреля 2023  21:46
Дмитрий Азаров в эфире канала "Россия 24" заявил о своем решении участвовать в выборах губернатора осенью 2023 года
302
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».
11 апреля 2023  16:22
По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников
1160
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
11 апреля 2023  13:47
Самарская область активно включилась в конкурс «Лидеры России»
350
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
11 апреля 2023  12:49
В Самаре пройдет легкоатлетический забег, посвященный Дню космонавтики
346
Проект
11 апреля 2023  11:46
Проект "Главная тема" с Губернатором Дмитрием Азаровым выйдет в эфир 11 апреля
353
Весь список