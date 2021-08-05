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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Кинеле задержали подозреваемую в присвоении денежных средств микрофинансовой организации

5 августа 2021 09:04
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В Кинеле задержали подозреваемую в присвоении денежных средств микрофинансовой организации

Общая сумма причиненного ущерба обществу с ограниченной ответственностью составила свыше 20 тысяч рублей.


Сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кинельский» выявили факт присвоения в течение месяца денежных средств должностным лицом в размере свыше 20 тысяч рублей.
Как следует из материалов уголовного дела, подозреваемая 1992 года рождения, являясь сотрудником микрокредитной организации, вносила заведомо ложные сведения в отчетные документы о поступающих денежных средствах, после чего присваивала деньги себе. Общая сумма ущерба составила 20 874 рубля.
В ходе опроса ранее не судимая злоумышленница призналась, что присвоенные денежные средства потратила на личные нужды.
Следственным отделом МО МВД России «Кинельский» возбуждено уголовное дело Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет. 

Теги: кража микрофинансовые организации

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