В Кинель-Черкасском районе двое обокрали сетевой магазин

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Противоправные действия ранее судимых местных жителей зафиксировала камера видеонаблюдения, установленная в торговой точке.

В полицию за помощью обратился представитель сетевого магазина, расположенного в селе Тимашево Самарской области, который сообщил, что, придя на работу, обнаружил повреждение окна и недостачу товара, общей стоимостью свыше 7 тысяч рублей.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли следы и документацию, опросили работников магазина, которые пояснили, что были похищены пиво, коньяк, сигареты, крабовые палочки, креветки и шашлык. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, на которых оказался запечатлен момент противоправных действий, сотрудники полиции узнали в злоумышленниках ранее судимых жителей села Тимашево 2001 и 2002 годов рождения.

Располагая информацией о местах их возможного нахождения, полицейские задержали подозреваемых на одной из улиц села Тимашево и доставили в территориальный отдел внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По данным сотрудников полиции, молодые люди уже имеют непогашенные судимости за имущественные преступления и подозреваются в квартирной краже, совершенной в начале мая текущего года.

В ходе опроса злоумышленники вину в содеянном признали полностью и пояснили, что похищенное спиртное выпили, а мясную продукцию употребили в пищу.

Возбуждено уголовное дело.