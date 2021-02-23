В Кемерове полицейские не приехали на вызов в дом, где убивали девушку

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Два сотрудника полиции в Кемерово, из-за халатности которых убили 23-летнюю девушку, пойдут под суд, сообщает пресс-служба СУСК России по Кемеровской области.

В соцсетях со ссылкой на членов семьи погибшей распространилась информация, что 23-летнюю студентку КузГТУ убил ее бывший парень. По словам родственников, он мучил жертву 3,5 часа. Трагедия произошла в квартире на проспекте Ленинградском в Кемерово. Соседи слышали крики девушки о помощи и вызывали полицию, но стражи порядка так и не приехали. Когда соседи решились взломать дверь, было уже поздно, девушка была мертва.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 41-летнего начальника смены дежурной части и 40-летнего старшего оперативного дежурного дежурной части отдела полиции "Ленинский" УМВД России по городу Кемерово, обвиняемых в совершении преступления по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

"По версии следствия, в январе 2020 года обвиняемые, находясь на рабочем месте, получили сигнал, что в одной из квартир многоэтажного жилого дома в Ленинском районе областного центра драка, слышны крики женщины о помощи. Полицейские зарегистрировали данное сообщение, однако халатно отнеслись к своим должностным обязанностям и не отправили группу на проверку данной информации. В результате халатных действий полицейских: преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра", — говорится в сообщении.

В СК отметили, что 23-летнего мужчину, убившего бывшую сожительницу, задержали на месте преступления. В настоящее время уголовное дело в отношении него также рассматривается в суде.

В ведомстве подчеркнули, что со следствием обвиняемые в халатности полицейские не сотрудничали, вину не признали.

"Однако следствием собраны неопровержимые доказательства преступной деятельности сотрудников полиции. В рамках расследования уголовного дела в ГУ МВД России по Кемеровской области направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.

В свою очередь в пресс-службе полицейского главка сообщили, что по данному факту сотрудниками оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУМВД России по Кемеровской области была проведена служебная проверка. Ее материалы легли в основу уголовного дела. Кроме того, по результатам служебной проверки к строгой дисциплинарной ответственности привлечены непосредственные руководители указанных сотрудников, пишет РИА Новости.