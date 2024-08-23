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В исправительной колонии № 19 в Волгоградской области убит сотрудник ФСИН, взятый в заложники, пишут ТАСС и Shot со ссылкой на источники, передает РБК.

ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино.

«Заключенными убит сотрудник колонии, есть другие пострадавшие сотрудники ФСИН», — сказал собеседник госагентства.

По сведениям Shot, пострадали четверо, а погиб дежурный, который пытался оказать сопротивление. Среди пострадавших сотрудников — начальник колонии Андрей Девятов, он в реанимации, передает Mash.

Захват заложников произошел во время заседания дисциплинарной комиссии, «проводятся мероприятия по освобождению заложников», сообщили во ФСИН.

ИК-19 строго режима находится в городе Суровикино.

Фото: pxhere.com