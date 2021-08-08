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В Исаклинском районе вор ночью утащил из магазина продукты

8 августа 2021 11:36
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В Исаклинском районе вор ночью утащил из магазина продукты

В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району поступило сообщение о краже из продуктового магазина в селе Ключи Исаклинского района. Представители торговой точки пояснили, что дверь в магазин была разбита, а с прилавка пропали несколько бутылок коньяка, колбаса и сладости. Материальный ущерб составил более 11 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия и изъяли металлический лом, который злоумышленник оставил на месте преступления, подробно опросили сотрудников магазина и возможных очевидцев произошедшего.

Задержан ранее судимый местный житель 1963 года рождения. Задержанный признал свою вину и пояснил, что постоянного дохода не имеет, и поэтому решил похитить продукты питания из магазина. В доме у злоумышленника стражи порядка обнаружили и изъяли часть похищенных продуктов, несколько бутылок коньяка мужчина успел выпить.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: кража

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