В Исаклинском районе угонщика автомобиля нашли по отпечаткам на лобовом стекле

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В дежурную часть ОМВД России по Исаклинскому району обратился 59-летний житель с. Исаклы, который пояснил, что в ночь с 19 на 20 июня текущего года у него похищен автомобиль отечественного производства.

Сотрудникам следственно-оперативной группы потерпевший пояснил, что машина с ключом зажигания в замке находилась в гараже, вход в который осуществляется со двора дома и не запирается. Мужчина предположил, что угнать автомобиль мог только кто-то из знакомых, так как собака, охраняющая двор, не стала лаять на злоумышленника, когда он передвигался по территории домовладения.

Во время осмотра прилегающей к месту происшествия территории сотрудники полиции обнаружили разыскиваемый автомобиль с повреждениями в кювете на одной из улиц села. Эксперт с окон и капота автомобиля изъял следы пальцев рук, пригодные для идентификации.

Оперуполномоченные уголовные розыска установили и проверили лиц, которые недавно посещали потерпевшего и могли пройти на территорию частного домовладения, не боясь реакции собаки. По результатам дактилоскопической экспертизы специалистами установлена идентичность следов пальцев рук одного из них с изъятыми на автомобиле потерпевшего.

Полицейские задержали ранее не судимого жителя Исаклинского района 2001 года рождения и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Мужчина не стал отрицать своей вины в противоправном деянии и пояснил, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил добраться до дома на такси. Однако в такси не дозвонился и вспомнил о доступности автомобиля своего знакомого. Проникнул во двор через незакрытую калитку, открыл ворота, завел автомобиль, но не справился с управлением и на одной из соседних улиц съехал в кювет, после чего бросил машину и ушел домой.

Группой дознания ОМВД России по Исаклинскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Автомобиль возвращен законному владельцу.