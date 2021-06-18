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В интернете начали продавать способы взлома электросамокатов

18 июня 2021 12:56
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В интернете начали продавать способы взлома электросамокатов

В интернете стали появляться инструкции о том, как использовать аренду самокатов «бесплатно и легально», рассказали в компании по кибербезопасности Bi.Zone. Новый способ мошенничества появился в июне, стоимость таких инструкций обходится в 1−3 тыс. руб., пишет Коммерсантъ.

Злоумышленники рассказывают, в частности, «как кататься на самокате весь день за 250 рублей», «как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита».

Также они публикуют объявления о продаже промокодов, нестандартных способах регистрации пользователей, авторизации с помощью чужих сим-карт и «клонов» приложений, оплате с помощью виртуальной банковской карты.

«Стоимость некоторых инструкций составляет от 1 тыс. до 3 тыс. руб. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов», — заявили «РИА Новости» в Bi.Zone.

На фоне участившихся наездов пользователей самокатов на пешеходов в Москве и Санкт-Петербурге ввели ограничения на передвижение электросамокатов. В столице создано 45 «медленных зон», где скорость будет автоматически снижаться до 15 км/ч. Петербургские власти запретили движение электросамокатов в центре, в том числе на Невском проспекте, и ограничили скорость 10−20 км/ч на ряде магистралей.

Теги: мошенники электросамокат

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