В Челно-Вершинском районе сосед украл телефон, пока хозяин работал на огороде

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В июне текущего года в полицию за помощью обратился местный житель, с заявлением о хищении сотового телефона.

Сотрудники полиции, прибывшие по указанному адресу, осмотрели место происшествия, опросили заявителя. С его слов полицейские выяснили, что личное имущество пропало после того, как мужчина вместе со своими гостями работали на огороде, вернувшись в дом, они обнаружили, пропажу телефона, который лежал в коридоре пристроя дома.

Полицейские предположили, что к хищению телефона может быть причастен сосед заявителя. В присутствии понятых и с разрешения подозреваемого они осмотрели участок. Пропавший телефон полицейские обнаружили в бане.

Ранее судимый 56-летний местный житель Челно-Вершинского района, в ходе опроса пояснил, что, воспользовавшись тем, что телефон находился без присмотра, тайно похитил его для дальнейшей продажи.

По данному факту группой дознания О МВД России по Челно-Вершинскому району возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Похищенное изъято, в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.