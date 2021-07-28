Я нашел ошибку
Главные новости:
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Ростуризм продлил до 31 августа окно продаж путевок в рамках кешбэка
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
Поволжский банк ПАО Сбербанк сообщает о структурных изменениях на территории Самарской области
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Жигулевске иномарка сбила женщину
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
В Кинельском районе женщина на скутере сбила собаку
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
Новый лоукостер появится в России
Новый лоукостер появится в России
Самарские священнослужители высказались о регистрации однополых браков в России
Наверх
Самара  +26 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.85
-0.25
EUR 86.99
-0.33
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев приглашают на онлайн-программу ко Дню ВДВ
Александр Солдатенков: Мы пытались переломить игру
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В частном доме в Ставропольском районе нашли около 300 граммов марихуаны

28 июля 2021 11:57
103
В частном доме в Ставропольском районе нашли около 300 граммов марихуаны

В Ставропольском районе при несении службы участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация от жителей села Жигули о том, что местный житель 1989 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых изъяли пакет с  веществом растительного происхождения зелёного цвета, который направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является марихуаной, массой около 300 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется стражами правопорядка.

Задержанному 32 года, он временно не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.

Теги: наркосодержащие растения наркотик Стоп Наркотик

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Житель Борского района хранил коноплю на чердаке
24 июля 2021, 12:18
Житель Борского района хранил коноплю на чердаке
Мужчина пояснил полицейским, что в 2019 и 2020 годах он собрал растение для личного употребления. Криминал
873
Сызранские полицейские задержали наркозакладчиков из Ульяновской области
09 июля 2021, 11:02
Сызранские полицейские задержали наркозакладчиков из Ульяновской области
Задержанные рассказали, что приобрели наркотики в сети Интернет. Криминал
626
В Тольятти задержали "закладчика" синтетического наркотика
26 июня 2021, 10:47
В Тольятти задержали "закладчика" синтетического наркотика
Подозреваемый  - безработный местный житель, сообщил, что распространял наркотические средства при помощи сети Интернет.   Новости Тольятти
673
В центре внимания
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
28 июля 2021  13:30
Снова рост: в Самарской области выявлены еще 370 заболевших коронавирусом
0
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
28 июля 2021  13:00
Дмитрий Азаров проинспектировал дорожный ремонт на участке автодороги Самара-Бугуруслан
53
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
28 июля 2021  11:54
«Жигулевскую долину» посетила делегация из Бельгии и Люксембурга
117
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
28 июля 2021  11:07
В самарских муниципальных детсадах 30 июля состоится очередное распределение мест
139
Самарская область вошла в тройку лидеров рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
28 июля 2021  10:43
Самарская область - в лидерах рейтинга региональных центров компетенций «Производительности труда»
156
Весь список