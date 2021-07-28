В частном доме в Ставропольском районе нашли около 300 граммов марихуаны

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В Ставропольском районе при несении службы участковому уполномоченному полиции ОМВД России по Ставропольскому району поступила информация от жителей села Жигули о том, что местный житель 1989 года рождения может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

При проверке информация подтвердилась. Прибывшие сотрудники следственно-оперативной группы в присутствии понятых изъяли пакет с веществом растительного происхождения зелёного цвета, который направили в экспертно-криминалистический отдел Управления МВД России по городу Тольятти. По результатам проведенного исследования установлено, что изъятое вещество является марихуаной, массой около 300 грамм, что законодатель относит к крупному размеру.

В ходе опроса задержанный пояснил, что хранил наркотик для личного употребления. Данная версия в настоящий момент тщательно проверяется стражами правопорядка.

Задержанному 32 года, он временно не трудоустроен, ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Возбуждено уголовное дело, сообщает облМВД.