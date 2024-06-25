В Борском женщина зашла по-соседски на застолье и украла у супругов 77 000 рублей

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В марте этого года в дежурную часть МО МВД России «Борский» от жителя села Максимовка 1979 года рождения поступило сообщение о неправомерном списании с его банковской карты денежных средств на общую сумму более чем 77 000 рублей.

В ходе опроса заявитель пояснил, что вместе с супругой распивал спиртные напитки. Через некоторое время они пригласили присоединиться к застолью соседку, с которой они находятся в дружеских отношениях. В ходе беседы женщина попросила у одного супругов 6 000 рублей в долг. Мужчина перевел необходимую сумму соседке через мобильное приложение на телефоне, и они продолжили застолье. Что происходило дальше, потерпевший не смог вспомнить, но на следующий день женщина снова приходила к паре в гости. Спустя пару дней заявитель обнаружил, спасание со своего счета более 77 000 рублей и позвонил в банк. Сотрудник финансовой организации подтвердил, что с карты мужчины совершено несколько переводов на сторонние счета, которые он не делал.

Сотрудники полиции изучили выписку по расчетному счету потерпевшего и установили, что денежные средства переведены на счета знакомой супругов. Женщину 1983 года рождения задержали и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанная признала свою вину в совершении преступления и пояснила сотрудникам полиции, что, когда супруги уснули, она взяла телефон потерпевшего и совершила несколько переводов на свои счета. Полученные денежные средства она потратила на личные нужды в том числе приобрела дорогостоящий телевизор.

В настоящее время уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено в суд, для принятия решения по существу. Приобретенная женщиной бытовая техника изъята в качестве вещественного доказательства.