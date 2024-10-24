В Большечерниговском районе мужчина накинулся на приятеля с ножом во время застолья

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В октябре текущего года на телефон дежурной части О МВД России по Большечерниговскому району позвонила женщина, которая сообщила, что один из постояльцев гостиницы причинил ножевое ранение мужчине.

По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили возможных очевидцев, осмотрели место происшествия, изъяли нож со следами бурого цвета, похожими на кровь, установили обстоятельства произошедшего и задержали ранее несудимого мужчину 1971 года рождения.

Также полицейские выехали в лечебное заведение, куда госпитализировали мужчину 1964 года рождения. При опросе в больнице пострадавший подтвердил оперуполномоченным, что ранения нанес ему знакомый, с которым он распивал спиртные напитки. Сотрудники полиции изъяли медицинские документы и одежду потерпевшего.

Допрошенный, в качестве подозреваемого, 53-летний мужчина пояснил, что они вместе со своим знакомым распивали спиртные напитки, и между ними произошел словесный конфликт. Потерпевший, не желая продолжать диалог, ушел на улицу. Испытывая обиду, не сдержав эмоций, он взял со стола нож, проследовал за ним и нанес удар ножом в область ягодицы, а после в живот.

Следственным отделением О МВД России по Большечерниговскому району в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.