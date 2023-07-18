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В Большечерниговском районе мошенники убедили 29-летнего водителя отдать им 3,2 млн

18 июля 2023 09:54
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В Большечерниговском районе мошенники убедили 29-летнего водителя отдать им 3,2 млн

В Большечерниговском районе злоумышленники убедили 29-летнего водителя комбикормового завода скачать приложение, якобы для защиты персональных данных, оформили на мужчину кредит и обналичили 3,2 млн рублей. Селянин узнал, что стал жертвой мошенников только когда через несколько дней спустя почувствовал неладное и позвонил на горячую линию банка.

 В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Всё чаще мошенники начали использовать «приложения удалённого доступа» для того, чтобы похитить сбережения, или оформить онлайн-кредит.

Причём, приложения не плохие, они находятся в свободном доступе, и часто используются в профессиональных и любительских целях.

(Например, когда нужно помочь родственникам сделать какую-либо из операций на компьютере или смартфоне, но вы находитесь далеко).

Злоумышленники настоятельно рекомендуют скачивать «специальные» приложения якобы для того, чтобы защититься от мошеннических действий.

Полиция предупреждает: те приложения, которые они называют, созданы совершенно для других целей!

 

Теги: Мошенники

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