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Закон Криминал Происшествия Советы юриста

В Богатовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли

5 августа 2021 09:44
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В Богатовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли

Прокуратурой Богатовского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

По версии следствия, в период с мая по июль 2021 года мужчина во дворе своего дома в с. Богатое выращивал наркотикосодержащие растения рода Cannabis в количестве 38 штук.

В настоящее время по уголовному делу ОД МО МВД России «Борский» проводится дознание, ход которого находится на контроле прокуратуры района.

Теги: наркосодержащие растения Стоп Наркотик

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