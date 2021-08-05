В Богатовском районе возбуждено уголовное дело о незаконном культивировании конопли

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Прокуратурой Богатовского района признано законным постановление о возбуждении уголовного дела в отношении местного жителя по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры).

По версии следствия, в период с мая по июль 2021 года мужчина во дворе своего дома в с. Богатое выращивал наркотикосодержащие растения рода Cannabis в количестве 38 штук.

В настоящее время по уголовному делу ОД МО МВД России «Борский» проводится дознание, ход которого находится на контроле прокуратуры района.